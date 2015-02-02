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مركز الثقافة السينمائية يعرض 10 أفلام مستقلة ..الأربعاء المقبل

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مركز الثقافة السينمائية يعرض 10 أفلام مستقلة ..الأربعاء المقبل مركز الثقافة السينمائية يعرض 10 أفلام مستقلة ..الأربعاء المقبل

يعرض مركز الثقافة السينمائية التابع للمركز القومى للسينما 10 أفلام مستقلة، وذلك فى السادسة ونصف مساء الأربعاء 4 فبراير .

وسيتم عرض 10 أفلام متنوعة ما بين تسجيلية وقصيرة وتحريك ،ومنها (فريسكا) إخراج لليان رأفت، “الجريدى” إخراج محمد أسوانى، “حياة” إخراج سارة بطرس، “خمس نقط” إخراج نزيه وليم، “بوليت” إخراج ساندرا أسعد، “شهرين” إخراج حسن الشريف، “حيطان” إخراج هبة الحسينى، “الكلمة الأخيرة” إخراج وليد العراب، “ألم رصاص” إخراج محمد لطفى ،و “جيلان” إخراج هشام الحلو.

ويعقب عرض الأفلام ندوة بحضور المخرجين يديرها الناقد والمخرج أحمد حسونة ،ويشرف على البرنامج مجدى الشحرى مدير المركز.

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