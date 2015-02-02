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تامر الزيادي: الاهتمام بتنمية سيناء وتعميرها بداية حقيقية لمحاربة الإرهاب

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تامر الزيادي: الاهتمام بتنمية سيناء وتعميرها بداية حقيقية لمحاربة الإرهاب تامر الزيادي: الاهتمام بتنمية سيناء وتعميرها بداية حقيقية لمحاربة الإرهاب

تامر الزيادى

أكد تامر الزيادي مساعد رئيس حزب المؤتمر أن تنمية شبه جزيرة سيناء سيكون حائط الصد المنيع ضد موجات الإرهاب والتطرف التى تحاول السيطرة على هذا الجزء العزيز من أرض الوطن.

وقال الزيادي فى تصريحات صحفية له اليوم،إن تولي الفريق أسامة عسكر قيادة المنطقة الموحدة شرق قناة السويس ، سيكون بداية النهاية لعقود من الاهمال والتجاهل لمشاكل سيناء ووضع برامج حقيقية لتنميتها وتعميرها بإنشاء صناعات استراتيجية وتعدين وسياحة وزراعة والعمل على جذب رؤوس اموال أجنبية وقبل كل ذلك توفير سبل الحياة لإنشاء تجمعات  سكنية تنزح من الوادى والدلتا لإعمار سيناء.

وأضاف إن اختيار الرئيس السيسى للفريق اسامة عسكر لقيادة منطقة شرق قناة السويس وتكليفه بمهمة محاربة الارهاب فيها وقبل ذلك تنميتها سيكون له مردود سريع خاصة وأننا على يقين بقدرات ووطنية القوات المسلحة فى سرعة انجاز خطة تنمية سيناء وتطهيرها من الجماعات المتطرفة.

وقال الزيادى، إن الشعب المصري العظيم سيكون العمود الفقري لأي خطط تنموية في سيناء،وأن الشعب الذي خرج في 30 يونيو لإسقاط نظام الإخوان وأعطي تفويضا للجيش والرئيس عبد الفتاح سيقف بقوة خلف قيادتة دفاعا عن وأرضها.

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