بالفيديو.. محافظ المنيا يقدم واجب العزاء في شهيد حادث العريش الإرهابي

قدم اللواء صلاح الدين زيادة محافظ المنيا، واجب العزاء اليوم في شهيد الواجب من أبناء المحافظة، والذي استشهد في حادث العريش الإرهابي.

وأعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الشهيد وكل أبناء مصر، مؤكدًا أن الحادث الإرهابي أدمى قلوب المصريين جميعًا، وأكد أن الحادث الخسيس لن ينال من قوة وعزيمة المصريين على الالتفاف حول قيادتهم واستكمال بناء الدولة.

وكانت قد شيعت مساء أمس الأحد، جنازة الشهيد محمود شحاتة أحمد والذي استشهد في تفجيرات العريش، وتم دفنه بمسقط رأسه بقرية العباس بمركز بني مزار.

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