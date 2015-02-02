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ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة في حملة مرورية بأسيوط

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ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة في حملة مرورية بأسيوط ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة في حملة مرورية بأسيوط

أرشيفية

تمكن ضباط مباحث المرور بأسيوط اليوم من ضبط 5 سائقين لتعاطيهم المواد المخدرة أثناء قيامهم بحملة انضباطية بالتنسيق مع مديرية الصحة لفحص السائقين على الطرق السريعة.

وكانت الحملة قد أسفرت عن فحص عدد “30″ سائق منهم عدد “25″ سلبي وعدد “5″ إيجابي وهم، “صلاح . ت . ز – 37 سنة – سائق”، ومقيم بالمنشية الجدية حال قيادته السيارة رقم “13562 نقل سوهاج” وتعاطيه لمادة الحشيش المخدر، و”أحمد . ر . م – 41 سنة – سائق” ومقيم بشيراهور السنبلاوين/ دقهلية حال قيادته السيارة رقم “56579 نقل دقهلية” لتعاطيه لجوهر الأفيون المخدر، و”محمد . م . م – 38 سنة – سائق”، ومقيم بدرنكة ـ مركز أسيوط حال قيادته السيارة رقم “9726 ي د ج” لتعاطيه لجوهر الأفيون المخدر، و”السيد . م . م – 34 سنة – سائق” ومقيم بمحلة أبو على ـ دسوق/ كفر الشيخ حال قيادته السيارة رقم “23724 نقل كفر الشيخ” لتعاطيه لمادة الحشيش المخدر، و”هشام . غ . ع – 39 سنة – أعمال حرة” ومقيم بني غازي/ دولة ليبيا حال قيادته السيارة رقم “41193/8 جمرك السلوم” لتعاطيه عقار الترامادول المخدر.

وبمواجهتهم اعترفوا بتعاطيهم للمواد المخدرة وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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