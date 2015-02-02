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العرب يحققون أسوأ أرقامهم التاريخية في كأس إفريقيا

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العرب يحققون أسوأ أرقامهم التاريخية في كأس إفريقيا العرب يحققون أسوأ أرقامهم التاريخية في كأس إفريقيا

للمرة الثالثة على التوالي، نصف نهائي كأس أمم إفريقيا بلا عرب بعد خروج تونس والجزائر من دور الثمانية، مع عدم تأهل وانسحاب المغرب من البطولة.

واصلت مصر غيابها عن كأس الأمم الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي، المغرب تم عقابها بالحرمان من المشاركة بعد اعتذارها عن عدم استضافة البطولة.

تونس ودعت كأس إفريقيا متهمة الكاف بمجاملة غينيا الاستوائيا تحكيميا، وكوت ديفوار أسقطت الجزائر.

النتيجة هي عدم وجود أي منتخب عربي في المربع الذهبي لكأس أمم إفريقيا للمرة الثالثة على التوالي في رقم تاريخي سيئ.

منذ بداية كأس أمم إفريقيا عام 1957 في السودان وحتى 2015 في غينيا الاستوائية أقيمت 30 نسخة من البطولة.

نجحت المنتخبات العربية في الظفر باللقب 11 مرة، كان نصيب الأسد لمصر بواقع سبعة ألقاب، ولقب لكل من الجزائر المغرب، تونس، والسودان.

ولم تتغيب المنتخبات العربية عن التواجد في نصف النهائي في بطولتين متتاليتين سوى مرتين كان أولهما في 1992 حينما وصلت كوت ديفوار، غانا، نيجريا، والكاميرون للمربع الذهبي، وفي 1994 حينما تأهل كل من نيجيريا، كوت ديفوار، زامبيا، ومالي.

أما المرة الثانية التي تكرر فيها هذا الرقم فكان في بطولتي 2012 و2013، حيث تأهل في الأولى كل من زامبيا، كوت ديفوار، مالي، وغانا، وفي الأخرى نيجيريا، بوركينا فاسو، مالي، وغانا.

عدا ذلك، حينما كان يشهد نصف نهائي كأس الأمم الإفريقية غيابا للمنتخبات العربية كان يحدث لبطولة واحدة فقط، ومن ثم يعودون للظهور في النسخة التي تليها.

لذلك يعد غياب العرب عن المربع الذهبي للبطولة الإفريقية للمرة الثالثة على التوالي هو رقم يتحقق للمرة الأولى.

اللافت للانتباه أيضا في غياب العرب عن الوصول لنصف نهائي البطولة الإفريقية هو أنه منذ عام 2010 حينما توجت مصر بآخر لقب قاري لها، لم ينجح أي فريق عربي آخر في بلوغ المربع الذهبي.

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