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بدو الترابين ينقذون شابين مصريين تسلقا جبال نويبع وفشلا فى النزول

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بدو الترابين ينقذون شابين مصريين تسلقا جبال نويبع وفشلا فى النزول بدو الترابين ينقذون شابين مصريين تسلقا جبال نويبع وفشلا فى النزول

أكد اللواء محمود الحفناوى، مدير أمن جنوب سيناء، إن بدو الترابين بمدينة نويبع المصرية نجحوا فى إنقاذ شابين مصريين تسلقا جبال نويبع الشاهقة وفشلا فى النزول.

بدأت القصة عندما حاول محمد أحمد حازم من عابدين بالقاهرة ويحيى شعلان من قصر النيل بالقاهرة بزيارة مدينة نويبع لقضاء إجازة، وقرر الشابان اللذان لم يبلغا عقدهما الثالث صعود أعلى جبل بمدينة نويبع فى منطقة المالحة الساعة ١٢ ظهرا وفى الرابعة من مساء أمس الثلاثاء، وصل الشابان لقمة الجبل بعد تسلق استمر خمس ساعات، وعندما حاولا النزول من الجبل فشلا، وقاما بالاتصال بالنجدة، وعلى الفور أرسل مدير أمن جنوب سيناء عناصر إنقاذ ودلائل من قصاصى الترابين بنويبع، وهم يحيى سليمان ضيف الله وسلامة فراج عيد وعيد سليمان أبو الحاج، وجميعهم من بدو الترابين، واستطاع الفريق البدوى إنقاذ الشابين والنزول بهم من الجبل الساعة الواحدة والنصف صباح اليوم.

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مصر 365