صلاح الفيصل: الملك سلمان يعطي عطاء المدرك لقدر الوطن ومكانته

رفع المدير العام للعلاقات العامة في شركة السلام للطائرات صلاح الفيصل، التهنئة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعياً الله العلي القدير له التوفيق والسداد في المسؤولية الضخمة التي يضطلع بها، مستعيناً بالله ثم بثقة الشعب الوفي، الذي بايع القيادة على الطاعة والولاء.

وأكد الفيصل مبايعته لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز، وولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز حفظهم الله جميعا، كما هنأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الدفاع رئيس الديوان الملكي المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين.

وثمن الفيصل ثقة خادم الحرمين الشريفين وأن يوفقه الله لاختيار «الرجل المناسب للمكان المناسب» لقيادة الوطن نحو مزيد من الخير والنماء.

وأكد الفيصل: «أن الوطن بتضامن القيادة الرشيدة مع المواطنين موعود إن شاء الله بالكثير من الأيام الخضراء التي تسعد المواطن وتحقق تطلعات قيادتنا الوفية، وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز حفظه الله بشخصيته القيادية وحب الشعب له سيعطي عطاء المدرك لقدر الوطن الغالي ومكانته ووفاء الشعب».