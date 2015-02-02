أخبار عاجلة

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

2 مارس أولى جلسات محاكمة أحمد موسى بتهمة سب الفنان هشام عبد الله

Google+ Print
2 مارس أولى جلسات محاكمة أحمد موسى بتهمة سب الفنان هشام عبد الله 2 مارس أولى جلسات محاكمة أحمد موسى بتهمة سب الفنان هشام عبد الله

 

الإعلامي أحمد موسي

حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 2 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامى أحمد موسي وهشام سرور ورجل الأعمال محمد أبو العينين، بتهمة سب وقذف الفنان هشام عبد الله ووزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب ونشر أخبار كاذبة عنهما.

كان المستشار طارق العوضى دفاع الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الإعلامى أحمد موسى مذيع برنامج على مسؤوليتى وهشام سرور ومحمد أبو العنين مالك قناة صدى البلد يتهمهم فيه بسب وقدف موكليه ونعتهم بالفاظ تحمل سبا وقذفا، حيث اتهمهم أحمد موسى بالعمالة والخيانة وتلقى أموال مقابل التحريض ضد الدولة على غير الحقيقة، ونشر أخبار كاذبة عنهما.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا