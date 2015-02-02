2 مارس أولى جلسات محاكمة أحمد موسى بتهمة سب الفنان هشام عبد الله

حددت محكمة جنح مدينة نصر جلسة 2 مارس المقبل أولى جلسات محاكمة الإعلامى أحمد موسي وهشام سرور ورجل الأعمال محمد أبو العينين، بتهمة سب وقذف الفنان هشام عبد الله ووزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب ونشر أخبار كاذبة عنهما.

كان المستشار طارق العوضى دفاع الفنان هشام عبد الله وزوجته الناشطة السياسية غادة نجيب أقام جنحة مباشرة أمام محكمة جنح مدينة نصر ضد الإعلامى أحمد موسى مذيع برنامج على مسؤوليتى وهشام سرور ومحمد أبو العنين مالك قناة صدى البلد يتهمهم فيه بسب وقدف موكليه ونعتهم بالفاظ تحمل سبا وقذفا، حيث اتهمهم أحمد موسى بالعمالة والخيانة وتلقى أموال مقابل التحريض ضد الدولة على غير الحقيقة، ونشر أخبار كاذبة عنهما.