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الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

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الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة الإعلان عن تشكيل الحكومة التونسية الجديدة

الحبيب الصيد

أعلن رئيس التونسية المكلف، الحبيب الصيد بعد ظهر اليوم الإثنين عن تشكيل حكومته الجديدة بعد ادخال تعديلات عليها وبعد مشاورات مكثفة مع عدد من الأحزاب السياسية والمنظمات الوطنية .

وتضم الحكومة الجديدة ممثلين ينتمون لحزب الأغلبية فى البرلمان وهوحزب نداء تونس وحركة النهضة الأسلامية وبعض الأحزاب الصغيرة وكذلك عدد من المستقلين .

ونقلت وكالة تونس أفريقيا للابناء عن الحبيب الصيد قوله – خلال مؤتمر صحفي عقده بقصر قرطاج عقب لقائه الرئيس الباجي قائد السبسي – أن أسماء الحكومة الجديدة تضم كلاً من:
> وزير العدل : محمد صالح بن عيسى
> وزير الدفاع الوطني: فرحات الحرشاني
> وزير الداخلية: ناجم الغرسلي
> وزير الشؤون الخارجية: الطيب البكوش
> وزير الشؤون الدينية: عثمان بطيخ
> وزيرالمالية: سليم شاكر
> وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي: ياسين ابراهيم
> -وزير املاك الدولة والشؤون العقارية :حاتم العشي
> وزير التربية: ناجي جلول
> وزير العليم العالي والبحث العلمي: شهاب بودن
> وزير التكوين المهني والتشغيل: زياد لعذاري
> وزير الشؤون الاجتماعية: أحمد عمار الينباعي
> وزير الصحة: سعيد العايدي
> وزيرة المرأة والأسرة والطفولة: سميرة مرعي
> وزيرة الثقافة والمحافظة على التراث: لطيفة لخضر
> وزير الشباب والرياضة: ماهر بن ضياء
> وزير الصناعة والطاقة والمناجم: زكرياء حمد
> وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري:سعد الصديق
> -وزير البيئة والتنمية المستدامة:نجيب الدرويش
> وزير التجارة :رضا لحول
> وزيرة السياحة والصناعات التقليدية : سلمى الرقيق
> وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية : محمد صالح العرفاوي
> وزير النقل: محمود بن رمضان
> وزير تكنولوجيات الاتصال والاقتصاد الرقمي: نعمان الفهري
> وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع مجلس نواب الشعب:لزهر العكرمي
> وزير لدى رئيس الحكومة مكلف بالعلاقة مع الهيئات الدستورية والمجتمع المدني: كمال الجندوبي
> الكاتب العام للحكومة: أحمد زروق
> كاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون الامنية: رفيق الشلي
> كاتب الدولة لدى وزير الداخلية مكلف بالشؤون المحلية: الهادي المجدوب
> كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية: امحمد الزين شلايفة
> كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية مكلف بالشؤون العربية والافريقية:
> التوهامي العبدولي
> كاتبة الدولة لدى وزير المالية : بثينة بن يغلان
> كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي : لمياء الزريبي
> كاتبة الدولة لدى وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي مكلفة بالتعاون
> الدولي : آمال عزوز
> كاتب الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلف بشؤون الهجرة والادماج
> الاجتماعي : بلقاسم الصابري
> كاتبة الدولة لدى وزير الشؤون الاجتماعية مكلفة بملف شهداء وجرحى الثورة
> : ماجدولين الشارني
> كاتب الدولة لدى وزير الصحة مكلف بتأهيل المؤسسات الاستشفائية : نجم
> الدين الحمروني
> -كاتب الدولة لدى وزير الشباب والرياضة مكلف بشؤون الشباب : شكري التارزي
> -كاتبة الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلفة
> بالانتاج الفلاحي : آمال النفطي
> -كاتب الدولة لدى وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري مكلف بالصيد
> البحري : يوسف الشاهد
> -كاتب الدولة لدى وزير التجهيز والاسكان والتهيئة الترابية مكلف بالإسكان :
> أنيس غديرة

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