المرور تمنع السيارات من الانتظار بشوارع وسط البلد عقب افتتاح جراج التحرير

منعت إدارة مرور القاهرة السيارات من الانتظار بشوارع منطقة وسط البلد عقب افتتاح مشروع جراج التحرير.

ووضعت إدارة المرور عدد كبير من الحواجز بجوار الأرصفة بشوارع وسط البلد مكتوب عليها إتجاه “جراج التحرير”.

يذكر أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء والدكتور جلال مصطفى سعيد محافظ القاهرة إفتتحوا جراج التحرير السبت الماضى، بحضور عدد من الوزراء، على مساحة 20 ألف متر مربع، ويضم أربعة طوابق أسفل الأرض ويسع لعدد 1700 سيارة، بالإضافة إلى جراج خاص يسع 24 أتوبيسا سياحيا بتكلفة استثمارية تجاوزت 675 مليون جنيه.

المراسل : بكر الشرقاوي