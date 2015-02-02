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البرلمان الألماني يوافق على المشاركة بتدريب القوات العراقية والبشماركة الكردية

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البرلمان الألماني يوافق على المشاركة بتدريب القوات العراقية والبشماركة الكردية البرلمان الألماني يوافق على المشاركة بتدريب القوات العراقية والبشماركة الكردية

البرلمان-العراقي

وافق البرلمان الألماني بأغلبية كبيرة على المشاركة الألمانية في إحدى بعثات التدريب للقوات المسلحة العراقية ومقاتلي البشماركة الكردية .

جاء ذلك في أعقاب طلب كن قد تقدم به كل من وزير الخارجية الألماني شتاينماير ووزيرة الدفاع فون دير لان إلى مجلس الوزراء الاتحادي في ديسمبر الماضي.

وذكر بيان وزعه المركز الألماني للأعلام بالقاهرة اليوم أن مهمة التدريب تنص على إرسال ما يقارب 100 من الجنود الألمان إلى شمال العراق، للعمل على تدريب القوات المسلحة التابعة لحكومة إقليم كردستان العراق وكذلك القوات المسلحة العراقية، وبهذا جعلها أفضل استعداداً للقتال ضد داعش بجانب التدريب الأساسي تركز البعثة في المقام الأول على الخدمات الصحية وإزالة مصائد الألغام وأساليب القيادة والتكتيكات.

يذكر أن الألمانية قد قررت في عام 2014 – بناءً على طلب الجانب العراقي والقوات التابعة لكردستان العراق – دعم مقاتلي البشماركة. ويأتي الإسهام الألماني في إطار التحالف الدولي ضد الإرهاب.

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