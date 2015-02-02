الجالية المصرية بليبيا تستأنف الفصل الدراسي الثاني بطرابلس وبنغازي

استأنف أبناء الجالية المصرية لدى ليبيا بمختلف المراحل التعليمية الفصل الدراسي الثاني 2015 – 2016 بمدرستي مصر الحديثة بالعاصمة طرابلس ومدينة بنغازي.

وقال الدكتور علاء حاضورة رئيس الجالية المصرية لدى ليبيا – في تصريح اليوم /الاثنين/ لوكالة أنباء الشرق الأوسط – “إن طلاب أبناء الجالية المصرية بليبيا انتظموا في دراستهم بالفصل الدراسي الثاني بعد إجازة استمرت أسبوعين لكافة المراحل التعليمية”.

وأضاف أن المدرستين المصريتين بطرابلس وبنغازي استقبلتا الطلاب بكافة المراحل وانتظمتا في الدراسة من اليوم الأول لبدء الفصل الدراسي الثاني على أن تعقد امتحانات نصف الفترة الثانية 22 مارس المقبل، وامتحانات نهاية العام 3 مايو 2016، منوها بأن نتائج المراحل التعليمية المختلفة بالمدرستين تعلن تباعا.

جدير بالذكر أن طلاب الشهادة الإبتدائية والإعدادية بالمدرستين لم يؤدوا امتحانات الفصل الدراسي الأول.