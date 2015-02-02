العثور على مقبرة جماعية لمدنيين إيزيديين شمالي العراق

عثر مقاتلون إيزيديون على مقبرة جماعية تضم رفاة العشرات من المدنيين الايزيديين بينهم نساء وأطفال بمدينة الموصل شمالي العراق.

وقال الناشط الايزيدي في مجال حقوق الانسان، لقمان ميرزو للأناضول إن “مقاتلين ايزيديين عثروا على مقبرة جماعية تضم رفاة عشرات المدنيين الايزيديين خلال دورية روتينية جنوبي مجمع خانصور التابع لناحية سنوني (63 كلم شمال غرب سنجار)”.

وأضاف أن “المقبرة هي عبارة عن خندق تم حفره على عجالة على ما يبدو، ويضم أكثر من 30 هيكلا عظميا، ويوجد قربها بقايا ملابس تعود لأطفال ونساء من الايزيديين”.

وبحسب وكالة الأناضول قال ميرزو إن “المقبرة تقع في حقل للدواجن مهدم بشكل متعمد، جنوبي مجمع خانصور وقريبة من سفح جبل سنجار الشمالي، وتم التحفظ عليها بسبب وجود عظام بشرية في مناطق محيطة بها، ومن المرجح الكشف عن المزيد من الرفاة في مناطق مجاورة”.

وتابع أن “قوات البيشمركة الكردية طوقت مكان المقبرة، وهناك كوادر مختصة تعمل في سبيل الكشف عن المزيد من الضحايا”.

ولم يتسنّ التأكد مما ذكره الناشط من مصدر مستقل.

وكان تنظيم داعش قد اجتاح قضاء سنجار (124 كلم غرب الموصل) الذي يقطنه أغلبية من الكرد الايزيديين في 3 أغسطس الماضي، فيما تمكنت قوات البيشمركة (جيش إقليم شمال العراق) من تحرير الأجزاء الشمالية منه وبضمنه مركز ناحية سنوني (63 كلم شمال غرب سنجار) الشهر الماضي.

وتتحدث تقارير صحفية وناشطين ايزيديين عن قيام التنظيم بارتكاب جرائم بشعة، من قتل وخطف وسبي الالاف من الايزيديين المدنيين.

والإيزيديون هم مجموعة دينية يعيش أغلب أفرادها قرب الموصل ومنطقة جبال سنجار في العراق، ويقدر عددهم بنحو 600 ألف نسمة، وتعيش مجموعات أصغر في تركيا، سوريا، إيران، جورجيا، أرمينيا.