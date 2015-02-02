جامعة المنوفية تفوز بكأس المصالح الحكومية فى القدم وتنس الطاولة

حققت جامعة المنوفية كأس البطولة بعد أن فازت بالمركز الأول فى لعبتى كرة القدم الخماسية وتنس الطاولة فى إطار المسابقة السنوية لدورى المصالح الحكومية بالمنوفية.

وأقيمت مبارياتها بالصالة المغطاة بالجامعة، وبذلك يتوج فريق جامعة المنوفية بطلاً للعام الخامس على التوالى .

تمكن الفريق من الفوز بالمباراة النهائية والتى أقيمت بين منتخب الجامعة ومنتخب ديوان عام المحافظة واستطاع تحقيق البطولة والحصول على الكأس.

ومثل فريق الجامعة : مجدى المصرى ، أيمن عبد القوى ،فتحى الوكيل ،السيد المليجى ،مصطفى يوسف ،عمار ذو الفقار شوقى قطب ،أيمن صبحى ،عمر صبرى ،خالد طلبة ، شوقى زهران ويشرف على الفريق الكابتن هشام حافظ.

كما حقق فريق الجامعة أيضا المركز الأول فى مسابقة تنس الطاولة فوق 35 سنة بفوزه على فريق أزهر المنوفية بنتيجة 2 مقابل لا شيئ ومثل فريق تنس الطاولة الكابتن ياسر نجم وابراهيم زيد وايهاب رمضان ويسرى خيرالله وحضر مراسم توزيع الميداليات والكؤوس المهندس توفيق ساير داير أمين عام الجامعه وعماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة ومجلس إدارة الإتحاد الرياضى للعاملين بالحكومة.