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' زلزال إيفواري وإقصاء مر ' .. كيف تفاعلت صحف الجزائر مع توديع إفريقيا

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' زلزال إيفواري وإقصاء مر ' .. كيف تفاعلت صحف الجزائر مع توديع إفريقيا ' زلزال إيفواري وإقصاء مر ' .. كيف تفاعلت صحف الجزائر مع توديع إفريقيا

صبت الصحف الجزائرية غضبها على محاربي الصحراء في أعقاب الهزيمة التي تلقاها الخضر على يد كوت ديفوار مساء أمس الأحد في ربع نهائي كأس أمم إفريقيا المقامة بغينيا الاستوائية.

الجزائري تعرض للهزيمة في ملعب مالابو أمام كوت ديفوار بثلاثة أهداف لهدف، ليودع الخضر البطولة الإفريقية من ربع النهائي، على الرغم من أنهم كانوا أبرز المرشحين للظفر بلقب البطولة خاصة بعد أدائهم القوي في كأس العالم بالبرازيل.

ووصفت صحيفة "الشروق" وداع البطولة الإفريقية بالإقصاء المر ونهاية حلم.

وأوضحت أن المنتخب الإيفواري نجح في الثأر من رفاق القائد مجيد بوقرة بعدما تجرعوا مرارة الهزيمة من نفس الكأس في أنجولا 2010، وفي نفس الدور أيضا.

أما صحيفة "الفجر" فقد جاء عنوانها "زلزال إيفواري يضرب الخضر بقوة 3.1".

وأشار تقريرها إلى أن حلم تتويج الجزائر باللقب الإفريقي للمرة الثانية في تاريخها تبخر سريعا، رغم الآمال التي الكبيرة التي كانت موضوعة قبل انطلاق البطولة.

فيما وصفت صحيفة "الخبر الرياضي" الهزيمة أمام كوت ديفوار بالثقيلة، وتحت عنوان "الجزائر -1 3 كوت ديفوار الخضر يسقطون بثلاثية ويغادرون غينيا الاستوائية"، وأوضحت أن تبديلات المدرب كريستيان جوركوف لم تكن مفيدة بعدما فشل المحاربون في تعديل النتيجة بعد تسجيل ويلفريد بوني للهدف الثاني.

"بوني ورينارد يرسلان جوركوف إلى الديار" هكذا عنونت صحيفة "الشباك" الرياضية، فيما أشارت نظيرتها "الهداف" أن لاعبي الجزائر انهاروا بالبكاء بعد إطلاق صافرة نهاية المباراة، وأن مجيد بوقرة نجح في احتواء غضب زملائه الذين اتجهوا صوب الحكم للاعتراض على قراراته التي كانت مؤثرة في نتيجة اللقاء، على حد رؤيتهم.

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فيديو اليوم السابع

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