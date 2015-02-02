مسؤول بصندوق النقد الدولى: سنشارك بمؤتمر دعم الاقتصاد المصري فى مارس

أكد كريستوفر جارفيس مستشار إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى بصندوق النقد الدولى، أن الصندوق سيشارك فى مؤتمر دعم الاقتصاد المصرى المقرر عقده فى شهر مارس المقبل. وقال جارفيس فى تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم الاثنين، إن الصندوق يرحب بالجهود التى تبذلها الحكومة المصرية لجذب الاستثمارات وإقامة مشروعات اقتصادية، موضحا أن تقرير بعثة الصندوق الخاص بمشاورات المادة الرابعة بشأن تقييم التطورات الاقتصادية والمالية فى مصر، الذى سيتم نشره قريبا، سيقدم صورة واضحة لسياسات مصر الاقتصادية والإمكانيات الاقتصادية المتاحة. وكان صندوق النقد الدولى قد رفع معدل النمو فى مصر بـ0.3% عام 2015 فى تقريره الخاص بآفاق الاقتصاد فى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا الصادر فى نهاية يناير الماضى.

وأوضح التقرير أن ذلك يرجع إلى القفزة التى حققها الاقتصاد المصرى فى الربع الثالث من 2014، كما أشار إلى أنه من المتوقع أن يتحسن الميزان المالى فى مصر بنصف نقطة مئوية من إجمالى الناتج المحلى نتيجة إلى تراجع أسعار النفط فى الأسواق العالمية بنسبة 55% منذ سبتمبر الماضى.