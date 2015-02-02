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قبول طعن المتهمين في أحداث مقتل مساعد مدير أمن الجيزة

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قبول طعن المتهمين في أحداث مقتل مساعد مدير أمن الجيزة قبول طعن المتهمين في أحداث مقتل مساعد مدير أمن الجيزة

 

اللواء الراحل نبيل فراج

قررت محكمة النقض، برئاسة المستشار أحمد جمال الدين عبد اللطيف، نائب رئيس محكمة النقض، قبول الطعن المقدم من 11 متهمًا بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم بمعاقبة 7 منهم بالإعدام شنقًا، والسجن المؤبد لـ5 آخرين وإعادة المحاكمة.

واستندت هيئة الدفاع عن المتهمين فى مذكرات الطعن على حكم جنايات الجيزة الصادر بتاريخ 6 أغسطس الماضي، إلى عدد من النقاط القانونية التى ترى أنها كفيلة لإلغاء حكم الجنايات، وتوجب إعادة ملف القضية إلى محكمة استئناف القاهرة، ومحاكمة جميع المتهمين أمام دائرة مغايرة.

ومن أبرز الأسباب التى استندت إليها مذكرات الطعن: القصور فى التسبيب، والفساد فى الاستدلال على تورط المتهمين فى قتل مساعد مدير أمن الجيزة، والإخلال بحق الدفاع من قبل هيئة المحكمة، والخطأ فى تطبيق القانون، واعتماد حكم الجنايات على رواية قطاع الأمن الوطنى التى قدمها فى محضر 22 متهما بقتل اللواء نبيل فراج، مساعد مدير أمن الجيزة، على الأحكام الصادرة ضدهم بمعاقبة 12 منهم بالإعدام شنقا، والسجن المؤبد لـ10 آخرين للنيابة العامة.

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