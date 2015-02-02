ضبط 1225 مخالفة مرورية و5 قطع سلاح و227 زجاجة مواد كحولية في حملة أمنية بسوهاج‎

قامت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج بشن حملة أمنية مكبرة استهدفت حائزي الأسلحة والمواد المخدرة وضبط الأمن بالشارع تحت إشراف اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، حيث تم ضبط 1225 مخالفة مرورية و15 قضية تموينية و 78 مخالفة مرافق و4 قضايا مخلفات البيئة والمسطحات و5 قطع سلاح ناري وضبط متهمين مطلوبين ضبطهما وإحضارهما علي ذمة قضايا مقاومة سلطات وسرقة.

كما تم تنفيذ 201 حكم قضائيكما وضبط 227 زجاجة مواد كحولية حيازة المتهم إبراهيم فراج الشمبلي سن 47 عامل ويقيم بناحية أولاد حمزة دائرة مركز العسيرات وذلك بقصد الاتجار.

تحرر عن ذلك المحضر اللازم وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.