تعرف على ' الصديقين ' ألميدا مساعدي فيريرا في تدريب الزمالك

اتفق الزمالك مع جوسفالدو فيريرا المدرب البرتغالي على قيادة الزمالك، وكان من أبرز شروطه اصطحاب الثنائي روي ألميدا ونونو ألميدا لمعاونته في جهاز الفريق الأبيض، فمن هما؟

الشواهد تؤكد أن الزمالك بصدد التعاقد مع جهاز فني لديه باع طويل في البرتغال، وهو ما أكدته عدة صحف شهيرة مثل (أبولا).

وكان FilGoal.com قد عرض السيرة الذاتية لجوسفالدو فيريرا والتي تشمل أكثر من 30 سنة خبرة.

ويعرض FilGoal.com أبرز محطات الثنائي ألميدا الذي سيعاون فيريرا في قيادة الزمالك.

• روي ألميدا

- روي 45 عاما، ولديه خبرة عربية من خلال تدريب منتخب سوريا الأوليمبي.

روي على الأعناق مع سوريا

- بدأ روي مسيرته التدريبية كمخطط أحمال منذ 2004، ولديه خبرة في الإعداد البدني تزيد عن 10 سنوات عبر فريق إشتوريل البرتغالي.

- وخلال عامين حتى 2006، عمل مع ثلاثة مدربين في التخطيط البدني للاعبين.

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- في الفترة من 2008 وحتى 2009 انتقل للإعداد البدني مع فريق تروفينسي.

- أول خطواته التدريبية في الإدارة الفنية كانت مع منتخب سوريا تحت 23 عاما.

- أول تعاون مع جوسفالدو فيريرا بالنسبة لروي ألميدا، عبر فريق باناثانيكوس من يناير 2012 وحتى نوفمبر طوال 43 مباراة وذلك كمدرب مساعد.

- فيريرا كان مدربا لسبورتنج لشبونة واصطحب معه روي ألميدا، ورغم رحيل الأول، إلا أن مخطط الأحمال ظل مستمرا وعمل مع ليوناردو خارديم المدير الفني لموناكو حاليا 35 مباراة، ماركو سيلفا المدرب الحالي للأسود 32 مباراة، وقبلهما مع فيريرا 15 مباراة.

- في يوليو 2013 عمل مع فريق براجا كمخطط للأحمال، طوال 28 مباراة مع جوسفالدو فيريرا.

• نونو ألميدا

يبدو أن أيام أيمن طاهر مدرب حراس المرمى باتت معدودة لتدريب حراس الزمالك، ولكن الثلاثي أحمد الشناوي، محمد أبو جبل، محمود عبد الرحيم جنش سيكون أمامهم فرصة للاستفادة من خبرات نونو.

- نونو يملك من العمر 42 عاما. على يمين الصورة (أعلى الخبر)

- نونو ألميدا هو مدرب حراس المرمى المفضل لفيريرا، فمنذ أول عمل سويا في باناثانيكوس في 2012 ولا يستغنى عنه.

- عمل مع فيريرا في سبورتنج لشبونة بعد انتقاله مع صديقه روي، وأيضا مع فريق براجا.