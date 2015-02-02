اليوم.. محاكمة أحمد موسى بتهمة سب إسراء عبد الفتاح

تنظر محكمة جنح أول مدينة نصر برئاسة المستشار المعتصم بالله الجبالى، اليوم الإثنين، نظر الدعوى المقامة من الناشطة السياسية إسراء عبد الفتاح ضد الإعلامي أحمد موسى ومحمد أبو العنينين مالك قناة صدى البلد، والتي تتهمهما فيها بالسب والقذف والتشهير.

وذكرت الناشطة السياسية وعضو حركة 6 أبريل إسراء عبد الفتاح، في دعواها قيام الإعلامي أحمد موسى بسبها والتشهير بها من خلال حلقات برنامج على مسئوليتى، والمذاع على قناة صدى البلد المملوكة لرجل الأعمال محمد أبو العينين، حيث قام بنعتها بالعمالة والخيانة بقصد التحريض ضد الدولة وإثارة الفوضى، وتلقيها أموالا من الخارج على خلاف الحقيقة.