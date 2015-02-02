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اليوم .. استكمال محاكمة بديع و190 متهمًا إخوانيًا باقتحام قسم العرب بأكاديمية الشرطة

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اليوم .. استكمال محاكمة بديع و190 متهمًا إخوانيًا باقتحام قسم العرب بأكاديمية الشرطة اليوم .. استكمال محاكمة بديع و190 متهمًا إخوانيًا باقتحام قسم العرب بأكاديمية الشرطة

تنظر محكمة جنايات بورسعيد، المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني، اليوم الاثنين، محاكمة محمد بديع، المرشد العام لجماعة الإخوان و190 آخرين في قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة العرب، وقتل ضباطه وجنوده وسرقة الأسلحة الخاصة بالقسم وتهريب المحتجزين به، وذلك عقب فض اعتصام رابعة العدوية المسلح، وتستمع المحكمة لمرافعة دفاع المتهمين.

وكانت المحكمة قد استمعت أمس الأحد، لمرافعة النيابة العامة التي طالبت بتوقيع أقصي العقاب علي المتهمين جزاء ما اقترفت أيديهم من جرائم شنعاء وعرضت أدلة إدانتهم.

ووفقا لقرار المحكمة نعقد الجلسات من اليوم الاثنين وحتي 4 فبراير لسماع مرافعة الدفاع.

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