رحل فقيد المسلمين

إن إنجازات الملك عبدالله بن عبدالعزيز -رحمه الله وأسكنه فسيح جناته- لا يمكن حصرها؛ حيث كان وقع الخبر علينا وعلى الجميع كالصاعقة؛ حيث خسرت الأمتان العربية والإسلامية أحد أبرز القادة في هذا العصر. كما نجدِّد الولاء والطاعة والبيعة لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وسمو ولي عهده الأمير مقرن بن عبدالعزيز. وأضاف السيف إننا جميعاً فقدنا قائداً عزيزاً على قلوب الجميع داخل البلاد وخارجها؛ حيث إن وفاته تعتبر خسارة كبيرة، فقد كانت الفاجعة فيه على مستوى العالم بأسره، وكان بحق فقيد الإسلام والأمة والوطن وكل محبّ والشكر للملك سلمان على قراراته الصائبة في مصلحة الوطن والمواطن مشيراً إلى أنها مكارم تترى كل واحدة أجمل من الأخرى.