المقام السامي يوافق على فتح الاستقدام لجميع المهن من بنجلاديش بما فيها العمالة المنزلية

صادقت وزارة العمل رسمياً على انفراد "الرياض" قبل يومين بصدور قرار السماح لمنشآت القطاع الخاص بالاستقدام من بنجلاديش بعد فترة منع استمرت لعدة سنوات.

وأعلنتْ وزارة العمل أمس عن موافقة المقام السامي، على رفع القيود عن الاستقدام من جمهورية بنجلاديش لكلِّ المهن، بما فيها العمالة المنزلية الرجالية والنسائية، وفقاً للضوابط والأنظمة المرعية.

وأعرب وزير العمل المهندس عادل فقيه، عن شكره وتقديره لمقام خادم الحرمين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على دعمه للوزارة في جهودها الساعية إلى سد احتياجات سوق العمل السعودي من العمالة المُدربة والماهرة في بعض المهن التي تتطلبها مشاريع القطاع الخاص، والعمالة المنزلية.

وأكد وزير العمل أنَّ القرار نصَّ على السماح بنقل الخدمات وتغيير المهن وتعديل غرض الإقامة لمن بلغ سن الثامنة عشرة للبنجلاديشيين المقيمين في المملكة، بما يتوافق مع الأنظمة والتعليمات، مُبيناً أنَّ استئناف الاستقدام من بنجلاديش سيبدأ هذا العام.

وقال وزير العمل: إنَّ قرار المقام السامي يأتي بعدَ ما أبداه الجانب البنجلاديشي من اهتمام يتمثل في الإجراءات الجادة بشأن تصدير عمالتها لضمان وصول عمالة مُدربة ومؤهلة وفق أنظمة الإقامة والعمل في المملكة ومنها إنشاء وزارة جديدة معنية بشؤون البنجلاديشيين العاملين في الخارج، حيث تُساهم هذه الخطوة في تطوير الاستقدام كأنظمة، وموارد بشرية لتوفير عمالة مهنية تُلبي احتياج السوق المحلي.

وأكد المهندس عادل فقية أنَّ وزارة العمل تعمل مع كافة الدول المُصدِرَّة للعمالة على توقيع الاتفاقيات المُنظِمة للاستقدام بما في ذلك تطوير الإجراءات الإلكترونية والتي توفرها منصة "مساند".

وفيما يخص إجراءات الاستقدام من بنغلاديش قال ل"الرياض" وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية الدكتور أحمد الفهيد إن المملكة اشترطت على الجانب البنجلاديشي عدة شروط سيتكفل بها الجانب البنجلاديشي.

ومن أهم هذه الاشتراطات إن يكون العامل أو العاملة لائقاً طبياً ومهنياً مع التشديد على نوعية المهنة التي يحتاجها سوق العمل المحلي ومطابقة مسمى المهنة الموجودة بالتأشيرة على مهنة العامل.

مضيفا بأنه سيكون هناك أيضا دورات تثقيفية للعمالة البنجلاديشية قبل قدومها للمملكة وهذا من أهم الاشتراطات، كما انه لن يتم السماح باستقدام العمالة أصحاب السوابق والجرائم وذلك بتوفير قاعدة بيانات شاملة تضمن عدم دخول هذه العمالة إلى المملكة.

وكشف وكيل وزارة العمل للشؤون الدولية بهذا الخصوص عن خطة وزارة العمل الفترة الحالية باستبدال العمالة غير المهنية بالسوق المحلي بالعمالة المدربة تدريجياً بما يتوافق ذلك مع المعايير الدولية مشيراً بأنه لن يتم السماح مستقبلا باستقدام العمالة غير المهنية من كافة الدول المُصدِرَّة للعمالة الا وفقاً للتنظيمات والاشتراطات الجديدة التي فرضتها وزارة العمل.

وتأتي موافقة المملكة رسمياً على اعادة فتح الاستقدام من بنجلاديش بعد زيارة وزير العمل البنجلاديشي للمملكة الأسبوع قبل الماضي حيث أعلن استكمال بلاده لكافة معايير الاستقدام التي وضعتها وزارة العمل السعودية للسماح باستئناف الاستقدام من بلاده.