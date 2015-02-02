رئيس جامعة الأزهر يعلن وقف ترشيح اخوانى لمنصب عميد كلية الدعوة الإسلامية

أعلن الدكتور عبد الحى عزب رئيس جامعة الأزهر أنه تم وقف ترشيح الدكتور ماجد عبد السلام مستشار وزير الأوقاف السابق الإخوانى طلعت عفيفى لمنصب عميد كلية الدعوة الإسلامية بالجامعة بعد ثبوت انتمائه الى جماعة الاخوان الارهابية ، وأن الجامعة لم ترفع اسمه الى رئيس الوزراء والذى يصدر القرار الرسمى بتعيين عميد أي كلية بالأزهر ، كما لم تصدر الجامعة قرارا رسميا بتعينه.

وشدد رئيس جامعة الازهر ـ فى تصريح خاص لوكالة أنباء الشرق الأوسط مساء اليوم ـ على أن معيار ترشيح أى عميد للتعيين بالجامعة هو ثبوت انتمائه الى مصر الحبيبة والى الأزهر والى جامعته ، بعيدا عن أي انتماء سياسى أو حزبى أو مذهبى حتى يكون ولاؤه الأساسى للأزهر وليس لحزبه أو مذهبه.

وشدد الدكتور عزب على أنه لم يكن يعرف شخص الدكتور ماجد عبد السلام عندما تم طرح اسمه لهذا المنصب ، معترفا بأن ذلك كان خطأ من الأجهزة الإدارية المعنية بترشيح الأسماء للمنصب ، وأنه فور تأكده من توجه الدكتور ماجد تم سحب الترشيح ، مبينا أن ذلك الترشيح لم يستغرق سوى 12 ساعة فقط ، وأن الدكتور ماجد لم يشغل المنصب أو يمارس أي مهام وأن منصب عميد كلية الدعوة الإسلامية شاغرا الآن بالفعل ، وسيتم ترشيح شخص آخر وفق شروط الترشيح.

واعترف رئيس جامعة الأزهر بأن الخطأ كان فى ترشيح الدكتور ماجد لهذا المنصب رغم انتمائه ، غير أنه أكد أنه شخصيا صحح الخطأ فورا ، معلنا تحمله شخصيا المسؤولية عن هذا بعيدا عن مؤسسة الأزهر الشريف.

وأوضح الدكتور عزب أن العادة جرت أنه بعد ترشيح شخص لمنصب عميد كلية يتم وضعه تحت الإختبار لمدة معينة ، واذا ثبت ولاؤه وتوفرت الصفات المطلوبة للمنصب يتم تقديم اسمه لرئاسة الوزراء لإستصدار قرار تعيينه لأن سلطة التعيين بحق رئيس الوزراء وليس رئيس الجامعة.

وكان الشيخ محمد عبد الرازق وكيل أول وزارة الأوقاف رئيس القطاع الدينى بالوزارة قد أعلن إن وكيل الوزارة بالجيزة الشيخ عبد الناصر نسيم سحب ترخيص الخطابة الخاص بالدكتور ماجد عبد السلام الأستاذ بالأزهر بعد أن ثبت للمديرية من خلال لجان التفتيش مخالفته تعليمات الوزارة بشأن صعود المنبر وثبوت تحريضه أكثر من مرة فى خطب الجمعة على الجيش والشرطة ، رغم انذاره لأكثر من مرة ، كما أنه أعلن من على المنبر تضامنه مع الرئيس المعزول محمد مرسى.

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