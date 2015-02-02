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إخلاء سبيل مدافع الأهلي شريف حازم من نيابة غرب الأسكندرية بكفالة مالية 20 ألف جنيه

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إخلاء سبيل مدافع الأهلي شريف حازم من نيابة غرب الأسكندرية بكفالة مالية 20 ألف جنيه إخلاء سبيل مدافع الأهلي شريف حازم من نيابة غرب الأسكندرية بكفالة مالية 20 ألف جنيه

أخلت نيابة غرب الأسكندرية الكلية برئاسة المستشار ياسر هندي سبيل مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي شريف حازم دياب بعد اتهامه بتزوير محرر رسمي لسيارة مجهولة المصدر مهربة من ليبيا.

كانت نيابة أول العامرية قد بدأت التحقيق مع اللاعب بعد الاستماع للشهود الذين استعان بهم هاني العجيزي مهاجم الفريق الكروي الأول بنادي سموحة الذين أكدوا قيام لاعب الاهلي شريف حازم ببيع السيارة شيفروليه كماروا للعجيزي.

ويأتي ذلك على خلفية واقعة ضبط اللاعب هاني العجيزي بأحد الأكمنة بطريق مرغم غرب الأسكندرية بعد اشتباه ضباط الإدارة العامة لمرور الاسكندرية في السيارة التي كان يقودها اللاعب وبصحبته أحد أصدقائه.

وتبين بالفحص أن أوراق السيارة مزورة وتحمل لوحات تجارية منتهية ، بالإضافة إلى أنها مجهولة المصدر مهربة من ليبيا.
> أ ش أ

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