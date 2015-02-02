إطلاق اسم الشهيد النقيب محمد عادل رزق على مدرسة منشية جنيفة بالسويس

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالسويس، إطلاق اسم الشهيد النقيب محمد عادل رزق الضابط بالقوات المسلحة والذي استشهد مساء الخميس الماضي في هجوم إرهابي على أحد الأكمنة الأمنية بشمال سيناء.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالسويس عبدالحافظ وحيد، أنه تم تلبية رغبة محافظ السويس اللواء العربي السروي بإطلاق اسم الشهيد على مدرسة منشية جنيفة مسقط رأس الشهيد تقديرا لمنزلة الشهيد الذي قدم روحه في حراسة الوطن والدفاع عنه .

وقال «وحيد» إنه وقع الاختيار على مدرسة منشية جنيفة للتعليم الأساسي الذي يخدم فيها والده عادل رزق مديرا للمرحلة الابتدائية، وبدأت بمديرية التربية والتعليم بالتعاون مع الهيئة العامة للأبنية التعليمية إجراءات تسمية المدرسة باسم الشهيد محمد عادل رزق للتعليم الأساسي .

الشهيد النقيب محمد عادل رزق من أبطال الجيش المصري المرابط في محافظة شمال سيناء وأبن أهالي الخواطرة بقرية «كبريت» في محافظة السويس، وشهدت جنازته العسكرية المهيبة مساء الجمعة الماضية حضورا غفيرا من قيادات الجيش والشرطة في مقدمتهم محافظ السويس العربي السروي، وقائد الجيش الثالث الميداني اللواء محمد عبداللاه، ومدير أمن السويس اللواء طارق الجزار، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية والسياسية بالمحافظة .