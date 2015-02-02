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كيف وصفت الصحف التونسية وداع كأس الأمم الإفريقية

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كيف وصفت الصحف التونسية وداع كأس الأمم الإفريقية كيف وصفت الصحف التونسية وداع كأس الأمم الإفريقية

"فضيحة تحكيمية".. هكذا وصفت الصحف التونسية وداع نسور قرطاج لكأس الأمم الإفريقية على يد غينيا الاستوائية مساء السبت بعد الهزيمة بهدفين مقابل هدف.

تونس واجهت البلد المضيف للبطولة الإفريقية في الدور ربع النهائي وظلت متقدمة بهدف نظيف، قبل أن يهدي حكم المباراة ركلة جزاء لغينيا لتدرك التعادل، لتحقق الفوز في الأشواط الإضافية.

"فضيحة تحكيمية تقصي الكتيبة التونسية" هكذا عنونت صحيفة "الشروق" بعد هزيمة تونس، وألقى التقرير في البداية الضوء على التشكيلة الخاطئة التي خاض بها المدير الفني للفريق جورج ليكنز المباراة، مع الاعتراض على اللعب بخماسي في محور الدفاع أمام منتخب ضعيف على حد وصفهم.

وأوضحت أنه عندما كان يتأهب لاعبي التونسي للاحتفال بالوصول لنصف النهائي، فاجأ الحكم راجندرا برساد الجميع باحتساب ركلة جزاء ما كان ليحسبها حكم غيني.

وسارت صحيفة "الصباح" على نفس منوال "الشروق"، وتحت عنوان "المنتخب التونسي يغادر السباق بسبب التحكيم"، أوضح التقرير أن لاعبي تونس هم من أتاحوا الفرصة للحكم لإعطاء المنتخب الغيني الهدايا الواحدة تلو الأخرى، حتى حصل على ركلة جزاء ونجح في تعديل النتيجة في الدقيقة الأخيرة من الشوط الثاني.

فيما كانت نبرة صحيفة "الجريدة" أقل حدة من الصحف الأخرى، حيث عنونت " تونس تنهزم وتنسحب من كاس افريقيا بسبب خطأ تحكيمي".

وأكد التقرير أن تونس لم تنجح في فك عقدة عبور الدور ربع النهائي منذ الفوز باللقب للمرة الأولى والأخيرة في عام 2004، بالإضافة إلى عدم قدرتهم على تخطي البلد المضيف.

فيما اختتمت تقريرها بأن ركلة الجزاء "الخيالية" هي ما مهدت الفوز في نهاية المطاف لغينيا الاستوائية.

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فيديو اليوم السابع

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