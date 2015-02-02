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بالفيديو - حماس نجوم العالم المجنسين أثناء ترديد النشيد الوطني لقطر

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بالفيديو - حماس نجوم العالم المجنسين أثناء ترديد النشيد الوطني لقطر بالفيديو - حماس نجوم العالم المجنسين أثناء ترديد النشيد الوطني لقطر

ظهر حماس لاعبي قطر المجنسون قبل مواجهة فرنسا في نهائي كأس العالم لكرة اليد أثناء ترديد النشيد الوطني للعنابي.

القطري اعتمد في تقدمه إلى هذا الدور المتقدم في البطولة على "خلطة" متنوعة من لاعبي العالم، فما بين وفرنسا ومونتينيجرو وإسبانيا والبوسنة وكوبا وتونس، بالإضافة لظهور قطري ضئيل، تنوعت جنسيات اللاعبين المشاركين مع "العنابي" في المونديال.

وظهرت تلك الجنسيات المختلفة تردد النشيد الوطني قبل انطلاق المباراة النهائية لأول مرة بحماس شديد.

وتعد قطر هي أول دولة من خارج أوروبا تصل لنهائي كأس العالم لكرة اليد.

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فيديو اليوم السابع

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