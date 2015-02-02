وزير الشباب والرياضة يطالب بزيادة معدلات الإنجاز بمركز شباب الجزيرة

طالب وزير الشباب والرياضة المهندس خالد عبد العزيز مسئولي الأشغال العسكرية ومسئولي المكتب الهندسي القائمين على تنفيذ مشروع تطوير مركز شباب الجزيرة بزيادة معدلات الإنجاز داخل المركز، وتنفيذ جميع أعمال التطوير ، وفقا للرسومات الهندسية الموضوعة وبشكل يليق بحجم المشروع وكخدمة مميزة تقدم للشباب .

جاء ذلك خلال الجولة التفقدية التي قام بها الوزير ، اليوم الأحد ، لمركز شباب الجزيرة لمتابعة أعمال التطوير الجارية بالمركز ورصد ما تم إنجازه بها على أرض الواقع .

وشدد عبد العزيز على سرعة الانتهاء من كافة أعمال التطوير بالمركز والتشطيبات اللازمة للمباني ، وحمام السباحة، والصالات الرياضية وملاعب كرة القدم وحدائق العائلات في أقرب وقت ؛ تمهيدا لافتتاح المركز في الموعد المحدد له في 25 أبريل القادم .

تجدر الإشارة إلى أن وزير الشباب والرياضة قد بدأ جولته بالمركز بتفقد أعمال تطوير حمام السباحة ، والمبنى الاجتماعي، ومبنى الدورات التدريبية ، والمبنى الإداري، وملاعب كرة القدم ذات الأبعاد القانونية والخماسية، وملاعب التنس، ومبنى الإسكواش ، وصالة الجيم، وصالة الملاكمة وصالة المصارعة وصالة الندوات، وموقع ملعب كرة السلة وكرة الطائرة، وحمام السباحة المخصص للأطفال.

واستعرض الوزير مع مسئولي الأشغال العسكرية والمكتب الهندسي القائمين على تنفيذ المشروع، الرسومات الهندسية الخاصة بتطوير إنشاءات المركز ومطابقتها للأعمال القائمة على أرض الواقع ، لإبداء أية ملاحظات بها .

> أ ش أ