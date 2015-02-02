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هذه حقيقة اعتزال كندة علّوش عن التمثيل

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هذه حقيقة اعتزال كندة علّوش عن التمثيل هذه حقيقة اعتزال كندة علّوش عن التمثيل

الأحد 01-02-2015 20:50

نفت مصادر مقرّبة جدّاً من النجمة السورية كندة علوش ما تداولته وسائل إعلاميّة حول قراراها باعتزال الفن.

وأكّدت المصادر لـ "سيدتي نت"، أنّ كل ما تداوله الصّحافة بخصوص هذا الموضوع عار عن الصّحة، سيّما أنّ كندة تتابع حالياً تصوير مشاهدها بمسلسل جديد في ، إضافة لانتهائها منذ فترة قصيرة من تصوير مشاهدها في الفيلم المصري "بتوقيت القاهرة"، هذا عدا عن ارتباطها بعدّة مشاريع لاتزال قيد التّحضير".

وكانت وسائل إعلاميّة تداولت مؤخّراً أخباراً تفيد بأنّ كندة ستعتزل التمثيل حفاظاً على خصوصية حياتها، وبسبب الضغط الكبير الذي تعيشه في هذه المهنة.

 

 

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