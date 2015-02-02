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شيماء هلالي عاشقة تعيش قصّة حب في أسوان

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شيماء هلالي عاشقة تعيش قصّة حب في أسوان شيماء هلالي عاشقة تعيش قصّة حب في أسوان

الأحد 01-02-2015 23:45

تستعد الفنانة التونسية شيماء هلالي، لطرح كليب جديد في عدد من القنوات، بعد أن أنهت تصوير أغنية "يا نهار" المصرية، من ألبومها الأخير "ولا يهمك"، وهي من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع أمير محروس، وإنتاج شركة " لايف ستايلز ستوديوز".

الفيديو كليب يتميّز بفكرته التي حملت في طيّاتها مشروعاً فنياً ضخماً، حيث اختار فريق العمل تصوير الأغنية في مدينة أسوان المصرية، وتجولت كاميرا المخرج فادي حداد مع شيما على ضفاف النيل في مناطق خلاّبة، وأجمل المنتجعات السياحية والمواقع الأثرية، لترسم حكاية فتاة تعيش قصة حبّ رومانسية وجميلة.

والجدير بالذكر، أن هذا الكليب هو العمل المصوّر الرابع الذي تطرحه شيماء هلالي من ألبوم "ولا يهمك"، بعد نجاح أغنيات "إمتى نسيتك" و"أدعي عليه" و"ولا يهمك".

 

 

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