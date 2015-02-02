بالفيديو: حفل ملكة جمال الأمازون يتحول لساحة حرب و"شد شعر"

تحول حفل انتخاب ملكة جمال الأمازون مساء أمس السبت إلى ساحة شغب بعد إعلان النتيجة، حيث غضبت إحدى المتسابقات بسبب غيرتها وهاجمت الملكة وشدتها من شعرها وانتزعت عن رأسها التاج، وطرحته أرضاً أمام الحضور والكاميرات.

الحفل الذي جرى في مدينة مناوس، عاصمة الأمازون، كان مكتظاً بمشاهير الولاية وبالإعلاميين، وضم مشتركة لبنانية، لكن كارولينا توليدو التي فازت باللقب كانت في معظم مراحل المسابقة الأصلح للقب.

أما الوصيفة أولى شيزلان آيالا البالغة من العمر 23 عاماً، لم يعجبها قرار لجنة التحكيم، فغضبت وانقضت على الفائزة بعد ثوان من وضع التاج على رأسها.

بعدها بدقائق صرحت الوصيفة للإعلاميين بأنها غير نادمة على ما فعلت، وستقوم بالشيء نفسه لو تكررت النتيجة مرات ومرات، واتهمت أعضاء في لجنة التحكيم بأنهم ميزوا الفائزة منذ بداية الحفل، عبر تفضيلهم لأجوبتها عن الأسئلة ولفستانها أيضاً، وأكدت أن ما فعلته ليس غيرة، بل احتجاج على التمييز، ومع ذلك تمنت للفائزة الحظ نفسه حين تشارك عن الأمازون بمسابقة ملكة جمال البرازيل هذا العام.

أما الملكة فقالت لصحيفة Diario Do Amazonas "لست حزينة على التاج الذي طرحته منافستي أرضاً وكنت أحلم دائماً بوضعه على رأسي، إنما لمعرفتي بأن الحقد ما زال الفاعل فينا، مع ذلك أسامحها، ولو كانت هي الفائزة لفرحت لها وباركت لها باللقب".