وفاة النجمة الأمريكية Geraldine McEwan عن عمر 82 عاماً

توفيت قبل أمس الجمعة الممثلة الأمريكية Geraldine McEwan عن عمر ناهز 82 عاماً بعد تعرضها لسكتة دماغية.

وقال Greg و Claudia إبني الراحلة: بعد تعرضها لأزمة صحية في تشرين الأول الماضي، ومكوثها فترة في المستشفى، غادرت Geraldine McEwan بسلام.. نتوجه بإسم العائلة بالشكر لجميع أفراد طاقم مستشفى Charing Cross الذين إهتموا بها في آخر أيامها.

إشتهرت النجمة الراحلة في دور Miss Marple الذي جسدت من خلاله شخصية الروائية الإنجليزية Agatha Christie، وفي رصيدها الكثير من الأعمال الناجحة أبرزها: No Kidding و The Bawdy Adventures of Tom Jones و Robin Hood: Prince of Thieves و The Magdalene Sisters و Carrie's War و Arrietty وغيرهم...