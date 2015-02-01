نجاد البرعي: محمد فهمي لم يتنازل عن الجنسية المصرية.. و«بكري» يؤكد استغنائه عنها

أكد نجاد البرعي، محامي صحفي «الجزيرة» الكندي محمد فهمي، أن موكله لابد أن يتنازل عن جنسيته المصرية مقابل العفو عنه من السلطات المصرية، على غرار ما حدث للصحفي الأسترالي بيتر غريست، الذي أفرجت عنه السلطات المصرية، اليوم الأحد.

وقال البرعي لـ«العربية.نت»، الأحد، إنه حتى الآن لم يتنازل فهمي عن جنسيته المصرية ولذلك لن يتم العفو عنه، مؤكداً أنه قال لمروة عمار، خطيبة فهمي، إن تنازله عن الجنسية المصرية شرط للعفو عنه وترحيله إلى كندا وفقاً للقانون.

وأضاف أن القانون رقم «140» لسنة 2014 منح رئيس الجمهورية حق ترحيل المتهمين الأجانب غير الحاصلين على الجنسية المصرية فقط، ولا يتضمن المساواة بين مصري وأجنبي أدين بارتكاب نفس الفعل، كما نص على قضاء الأجانب لعقوبة سجنهم في بلادهم بعد تسليمهم إليها، مضيفاً أنه لا توجد أي قرارات بشأن العفو عن موكله طالما أنه مازال محتفظاً بجنسيته المصرية ولم يتنازل عنها.

وقال «البرعي» إن فهمي لم يخطره بتنازله عن الجنسية ولم يقرر حتى الآن ما إذا كان سيحتفظ بها أم لا.

وقال الإعلامي مصطفى بكري، إن المتهم الثاني في القضية محمد فهمي تنازل بالفعل عن جنسيته المصرية، وأصبح محتفظاً بجنسيته الكندية فقط، وسيغادر أيضاً إلى خارج البلاد بمجرد صدور قرار العفو الخاص به خلال ساعات قليلة.