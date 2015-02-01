كتاب ونقاد السينما يكرمون إسم الفنانة الراحلة فاتن حمامة الآربعاء المقبل

تقيم الجمعية المصرية لكتاب ونقاد السينما ومهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط حفل تكريم لإسم سيدة الشاشة العربية الفنانة الكبيرة فاتن حمامة، وذلك في السادسة مساء الأربعاء 4 فبراير بمركز الهناجر للفنون بدار الأوبرا.

الحفل يقام تحت رعاية الدكتور جابر عصفور وزير الثقافة ويشرف علي تنظيمه الكاتب الكبير محفوظ عبد الرحمن رئيس شرف الجمعية، وبحضور نقيبي السينمائيين المخرج مسعد فودة، والممثلين الفنان أشرف عبد الغفور، والقائم بعمل رئيس الاتحاد العام للنقابات الفنية الفنان سامح الصريطي، ووليد سيف رئيس المركز القومي للسينما، وغادة جبارة عميد المعهد العالي للسينما.

كما وجهت الجمعية الدعوة إلي مجموعة كبيره من الفنانىن والفنانات، ومنهم لبلبة، إلهام شاهين، يسرا، ليلى علوي، محمود يس، شهيرة، سميرة عبد العزيز، حسن يوسف، والمخرجون داوود عبد السيد، إنعام محمد علي، عمر عبد العزيز، عادل الأعسر، ومديرا التصوير السينمائي رمسيس مرزوق، وسعيد شيمى، وغيرهم.

ويتم خلال الحفل اهداء درع الجمعية لاسم الفنانة الكبيرة تقديرا لعطائها الفنى والانسانى الكبير، كما يعرض فيلم وثائقى عن حياتها ومشاركتها فى مهرجان الاسكندرية السينمائي فى دورة الالفية التى توجت فيها نجمة للقرن العشرين 2001،و يتم عرض أفيشات أفلامها ،وصورها الشخصية