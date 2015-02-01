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الكنيسة الأرثوذكسية تحتفل بذكرى أول بابا في تاريخها الجمعة والسبت المقبلين

  • مصر
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تحتفل الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، الجمعة، والسبت المقبلين، بذكرى مارمرقس الرسول، أول بابا في تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية.

في سياق متصل؛ قال المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، القمص بولس حليم، في تصريحات صحفية، الأحد، إن «برنامج الاحتفالية يشمل يوم الجمعة المقبل (كرنفال الأسد)، الذي يضم أضخم عرض كشفي، كذلك كورال كنيسة مارمرقس كليوباترا مع عرض فريق الأقزام وMarco Son's Got Talent، وعرض لفريق الأجراس وتوبال تيم، كما ستقام مسابقة باسم (الأسد الذهبي)».

وأضاف حليم أن «اليوم سينتهي بتطييب جسد الكاروز مامرقس والموضوع بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، ويعقب ذلك كلمة للبابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية».

وتابع: «السبت سيقام مؤتمر بعنوان (مارمرقس والتراث الإيماني والكنسي) بمسرح الأنبا رويس بالكاتدرائية سيتخلله محاضرات وحوارات ونقاش بحضور باحثين وعلماء من دول مختلفة».

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