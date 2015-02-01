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فيريرا يصل الخميس مع ثنائي مساعدين للتوقيع للزمالك

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فيريرا يصل الخميس مع ثنائي مساعدين للتوقيع للزمالك فيريرا يصل الخميس مع ثنائي مساعدين للتوقيع للزمالك

أنهى هاني زادة عضو مجلس إدارة الزمالك اتفاقه مع جيسفالدو فيريرا المدرب البرتغالي ليتولى تدريب الفريق الأبيض خلفا لجيمي باتشيكو الذي فسخ عقده.

وكان هاني زادة في البرتغال منذ أسبوع كامل من أجل الاتفاق على بنود التعاقد مع فيريرا بجانب إنهاء أزمة محمد إبراهيم.

وعلم FilGoal.com أن فيريرا سيصل يوم الخميس المقبل بصحبة ثنائي سيعمل معهم في تدريب الزمالك الفترة المقبلة.

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وكان فيريرا يرغب في اصطحاب ثلاثة مساعدين، ولكن البرتغالي وافق على شروط الزمالك بتقليص عددهم لأثنين فقط.

وتولى محمد صلاح مسؤولية تدريب الزمالك منذ مواجهة المقاولون، بتروجيت، نجوم المستقبل ثم الأهلي وحقق الفوز فيهم جميعا.

وسيقود صلاح الزمالك يوم الأثنين أمام النصر، وفي حالة إتمام الاتفاق مع فيريرا الخميس وتوقيع العقود، قد تكون أول مباراة له لقاء إنبي في الثامن من فبراير الجاري.

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