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FilGoal.com يروي كواليس مفاوضات الزمالك مع ' الأستاذ ' فيريرا

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FilGoal.com يروي كواليس مفاوضات الزمالك مع ' الأستاذ ' فيريرا FilGoal.com يروي كواليس مفاوضات الزمالك مع ' الأستاذ ' فيريرا

أعلن أحمد مرتضى منصور عضو مجلس إدارة الزمالك والمتحدث الرسمي أن جوسفالدو فيريرا سيصل يوم الخميس، ولهذا يروي FilGoal.com كواليس المفاوضات معه.

فيريرا يصل الخميس مع ثنائي مساعدين للتوقيع للزمالك

الزمالك بدأ التفاوض مع جورفان فييرا المدير الفني الأسبق للفريق لتعويض رحيل جيمي باتشيكو، ولكن شروط المدرب البرازيلي حالت دون الوصول لاتفاق.

وفي تلك الوقت تم عرض فيريرا على إدارة الزمالك، مع أخذ رأي أحمد سليمان عضو مجلس الإدارة الذي أشاد بمستوى المدير الفني.

ويعرض FilGoal.com تفاصيل المفاوضات مع المدرب البرتغالي الذي سيصل الخميس المقبل لتوقيع العقود.

ومع موافقة أحمد سليمان، بدأت المفاوضات الجدية مع المدرب البرتغالي المُلقب بـ"الأستاذ".

واشترط فيريرا في البداية اصطحاب ثلاثة من مساعديه، الأول مدرب ومعد أحمال، والثاني مدرب مساعد، والثالث محلل للمنافسين.

شروط الزمالك المادية جعلته يتوقف عند ثنائي مساعدين فقط. (أعلى الصورة – من المركز الإعلامي لنادي الزمالك)

وأقنع هاني زادة عضو مجلس الإدارة المدرب البرتغالي بإمكانية الاستغناء عن مُحلل أداء المنافسين بالاستعانة بشركة خاصة الزمالك متعاقد معها بالفعل.

وفي حالة عدم إعجاب فيريرا -69 عاما- بما تقدمه الشركة من إحصائيات، فسيجلب المساعد البرتغالي الثالث ليقوم بتلك الوظيفة.

وفي حالة إتمام التفاوض مع فيريرا، سيصبح رابع مدرب يقود الفريق الأبيض هذا الموسم الذي بدأ بحسام حسن، جيمي باتشيكو، وأخيرا محمد صلاح.

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