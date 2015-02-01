اتحاد الكرة: الإعلان عن مدرب منتخب مصر عقب كأس أفريقيا

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن المدير الفني الأجنبي الجديد لمنتخب مصر سيتم الإعلان عنه عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية بغينيا الإستوائية.

وقال علام: "مجلس إدارة الاتحاد يدرس الآن العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب، وسنعلن عن اسمه عقب نهاية الدورة الأفريقية".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "سنفاضل بين المدربين العاملين في كأس أفريقيا ومرشحين آخرين، حتى نستقر على مدرب نتفاوض معه مباشرة أو مع وكيله".

وكان أعضاء اتحاد الكرة أكدوا أن المدير الفني الجديد للمنتخب سيكون أجنبيًا، وأعلنوا عن قائمة تضم أكثر من 20 مدربًا على الموقع الرسمي للجبلاية.

وكان بعض أعضاء المجلس ألمحوا إلى أن المدرب الجديد للمنتخب سيكون من المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

ويبحث مجلس الجبلاية عن مدير فني للمنتخب بعد إنهاء التعاقد مع شوقي غريب في نوفمبر الماضي عقب الفشل في التأهل لكأس أفريقيا 2015.