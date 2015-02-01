أخبار عاجلة

فيديو| عضو «التجارية الأمريكية»: لقاء السيسي وترامب ينعكس إيجابيا على الاقتصاد -
فيديو| موسى عن صورة السيسي مع موظفي إدارة ترامب: «البروتوكول عاوز كده» -
فيديو| جد طفلة البامبرز يهدد: «لو المتهم مخدش إعدام نص البلد هتموت» -
فيديو| أديب عن مجازر سوريا: «عار.. شعوب همج» -
«التضامن»: زيادة المعاشات سنويًا.. تنتظر قرار مجلس الوزراء -
فيديو| «المالية»: 115 مليار جنيه حصيلة القيمة المضافة في 9 أشهر -
رئيس الوزراء يكتب مقالًا بجريدة «ذا هيل» الأمريكية -
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية -
تعرف علي عدد الأسئلة في النظام الجديد لامتحانات الثانوية العامة -
مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

اتحاد الكرة: الإعلان عن مدرب منتخب مصر عقب كأس أفريقيا

Google+ Print
اتحاد الكرة: الإعلان عن مدرب منتخب مصر عقب كأس أفريقيا اتحاد الكرة: الإعلان عن مدرب منتخب مصر عقب كأس أفريقيا

أكد جمال علام رئيس اتحاد الكرة أن المدير الفني الأجنبي الجديد لمنتخب سيتم الإعلان عنه عقب نهاية كأس الأمم الأفريقية بغينيا الإستوائية.

وقال علام: "مجلس إدارة الاتحاد يدرس الآن العديد من السير الذاتية للمدربين الأجانب، وسنعلن عن اسمه عقب نهاية الدورة الأفريقية".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "سنفاضل بين المدربين العاملين في كأس أفريقيا ومرشحين آخرين، حتى نستقر على مدرب نتفاوض معه مباشرة أو مع وكيله".

وكان أعضاء اتحاد الكرة أكدوا أن المدير الفني الجديد للمنتخب سيكون أجنبيًا، وأعلنوا عن قائمة تضم أكثر من 20 مدربًا على الموقع الرسمي للجبلاية.

وكان بعض أعضاء المجلس ألمحوا إلى أن المدرب الجديد للمنتخب سيكون من المنتخبات المتأهلة للدور قبل النهائي لأمم أفريقيا.

ويبحث مجلس الجبلاية عن مدير فني للمنتخب بعد إنهاء التعاقد مع شوقي غريب في نوفمبر الماضي عقب الفشل في التأهل لكأس أفريقيا 2015.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

مصادر: التجربة الروسية قريبًا في المدارس المصرية

مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق

مساء dmc - مجدي طلبة: الرئيس السيسي فرصة يجب على الشعب المصري أن يستغلها يلقي قبول غير مسبوق

مساء الأنوار: شارك برأيك .. من هو أفضل هدف للأسبوع الـ 23 من الدوري المصري

مساء الأنوار: شارك برأيك .. من هو أفضل هدف للأسبوع الـ 23 من الدوري المصري

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر

مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر