مدرب النصر: لا أطالب اللاعبين بالفوز على الزمالك

أعترف سيد عيد المدير الفني لنادي النصر بفارق الإمكانيات بين فريقه والزمالك، مشيرا إلى أنه " لا أطالب اللاعبين بالفوز، فقط تقديم أداء جيد".

ويستعد النصر لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وأكد سيد عيد أن مواجهة الزمالك صعبة للغاية، ولكنها ستكون أفضل استعداد للفريق قبل انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري.

وتحدث المدير الفني للنصر لـFilGoal.com قبل مواجهة الزمالك، قائلا: " الفارق بيننا وبين الزمالك كبير للغاية".

وأضاف " لا أطالب اللاعبين بالفوز، فنحن نعرف الفارق بيننا وبينهم، ولكني أطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم".

وأشار عيد أن البقاء في الدوري الموسم المقبل هو هدف الفريق، قائلا: " مباريات الدور الثاني هي الأهم، ومن هنا فمواجهة الزمالك أفضل استعداد لنا".

ويحتل النصر المركز الـ18 برصيد 14 نقطة، بينما ينفرد الزمالك بصدارة الدوري برصيد 41 نقطة.