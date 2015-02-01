أخبار عاجلة

كأس البرتغال: التحليل الفني لمباراة إياب نصف نهائي كأس البرتغال بين فريقي تشافيس وفيتوريا جيماريش -
شاهد| هدفان بملخص لمسات «صلاح» في وداع روما لكأس إيطاليا -
مساعدا إيناسيو يصلان القاهرة الخميس المقبل -
عاشور يدير لقاء الشرقية والزمالك.. ونور الدين للجيش والداخلية -
أحمد مرتضى يقدم تقريرا مفصلا لـ«إيناسيو» عن لاعبي الزمالك -
بريزنتيشن تجيب: أين يذاع سوبر إفريقيا لليد؟ -
أسعار ياميش رمضان 2017 ودعوات لمقاطعة الشراء بسبب غلاء الأسعار -
مساء dmc - د/ مدحت نافع: أمريكا ثاني أكبر شريك تجاري والمستثمر الأكبر في مصر -
“التموين” تقرر صرف المقررات التموينية للمواليد الجدد.. تعرف على المواليد المستفيدين وطرق تسجيل البيانات (فيديو) -
العرب اليوم: هجوم بالأسلحة الكيميائية على إدلب والعاهل الأردني في البيت الأبيض -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

مدرب النصر: لا أطالب اللاعبين بالفوز على الزمالك

Google+ Print
مدرب النصر: لا أطالب اللاعبين بالفوز على الزمالك مدرب النصر: لا أطالب اللاعبين بالفوز على الزمالك

أعترف سيد عيد المدير الفني لنادي النصر بفارق الإمكانيات بين فريقه والزمالك، مشيرا إلى أنه " لا أطالب اللاعبين بالفوز، فقط تقديم أداء جيد".

ويستعد النصر لمواجهة الزمالك يوم الاثنين في الجولة الـ19 من الدوري المصري.

وأكد سيد عيد أن مواجهة الزمالك صعبة للغاية، ولكنها ستكون أفضل استعداد للفريق قبل انطلاق مباريات الدور الثاني من الدوري المصري.

وتحدث المدير الفني للنصر لـFilGoal.com قبل مواجهة الزمالك، قائلا: " الفارق بيننا وبين الزمالك كبير للغاية".

وأضاف " لا أطالب اللاعبين بالفوز، فنحن نعرف الفارق بيننا وبينهم، ولكني أطالب اللاعبين ببذل قصارى جهدهم".

وأشار عيد أن البقاء في الدوري الموسم المقبل هو هدف الفريق، قائلا: " مباريات الدور الثاني هي الأهم، ومن هنا فمواجهة الزمالك أفضل استعداد لنا".

ويحتل النصر المركز الـ18 برصيد 14 نقطة، بينما ينفرد الزمالك بصدارة الدوري برصيد 41 نقطة.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع