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الأهلي يوضح لـFilGoal.com.. كيف ولماذا تعاقد مع لاعب مثل هندريك هلمكه

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الأهلي يوضح لـFilGoal.com.. كيف ولماذا تعاقد مع لاعب مثل هندريك هلمكه الأهلي يوضح لـFilGoal.com.. كيف ولماذا تعاقد مع لاعب مثل هندريك هلمكه

صفقة انضمام هندريك هلمكه للأهلي صاحبها العديد من الأسئلة.. كيف تم انتخابه؟ ما الذي أغرى القلعة الحمراء في التعاقد معه رغم أعوامه الـ27 وإصابته الأخيرة التي أنهت رحلته في ألمانيا؟ النادي الأحمر يجيب عبر FilGoal.com.

بداية كيف يتعاقد الأهلي مع لاعب.. هناك العديد من الوسائل، الأولى أن تكون لديك قوية من الوكلاء في أوروبا أو أمريكا الجنوبية أو إفريقيا.

النموذج الثاني أن تعتمد على اختبارات لمدة طويلة للاعب، فترة معايشة يمكنك من خلالها أن تحكم عليه.

أما النموذج الثالث فهو الاعتماد على مقاطع لهذا اللاعب، وهذا هو النهج الذي أخذه الأهلي مؤخرا.

يقول علاء عبد الصادق مدير الكرة بالقلعة الحمراء لـFilGoal.com: "لم نتعامل مع وكلاء لاعبين مصريين، بل لجأنا لوكيل أعمال ألماني".

وتابع "هذا الوكيل له العديد من سوابق النجاح.. تواصلنا معه، وحصلنا على عدد من الترشيحات، وملخصات فيديو طويلة لهؤلاء اللاعبين".

 

وأردف "الخطوة الثانية كانت إرسال هذه المقاطع للجهاز الفني.. وهو يصبح المنوط به اختيار ما يلزمه من لاعبين".

مميزات هندريك

"كانت طلبات المدير الفني الإسباني للفريق خوان كارلوس جاريدو واضحة".. هكذا يفصح وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com.

الأهلي يمتلك من لاعبي الارتكاز حسام عاشور صاحب السمات الدفاعية، وحسام غالي، ويلعب محمد رزق في هذا المركز بعض الأحيان، وأحمد خيري الذي لا يشارك كثيرا في تشكيل الفريق الأحمر.

وصرح الصخرة "كنا نبحث عن لاعب ارتكاز، لكن قدراته في نقل الهجمة للأمام كبيرة.. متميز في الشق الهجومي".

وأوضح "هذا الشق متميز فيه هندريك مقارنة بباقي من ترشح للانضمام إلى الأهلي".

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فيديو اليوم السابع

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