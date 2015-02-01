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ننشر تفاصيل إخلاء سبيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبى على ذمة مقتل شيماء الصباغ

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ننشر تفاصيل إخلاء سبيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبى على ذمة مقتل شيماء الصباغ ننشر تفاصيل إخلاء سبيل نائب رئيس حزب التحالف الشعبى على ذمة مقتل شيماء الصباغ

زهدى الشامى

أمر المستشار وائل شبل المحامي العام الأول لنيابات وسط القاهرة إخلاء سبيل زهدي الشامي نائب رئيس حزب التحالف الشعبى الاشتراكي بضمان محل إقامته,علي ذمة التحقيقات التي تجريها النيابة العامة معه بتهمة التظاهر والتجمهر فى الأحداث التي أسفرت عن قتل الناشطة شيماء الصباغ.

وكشفت مصادر أن القرائن والفيديو المنتشر بقربه من تواجد المجني عليها والجاكت الذى كان يرتديه الشامي أثار الشبهات حوله ، وخاصة الجاكت الذى كان خرج منه بروز أثار اخفاءه شيء ربما يكون سلاح  حيث لاتتناسب  البروز  مع وضع اليد   ، فقامت النيابة بعرض الأمر علي الجهات الفنية أكدت وجود شيء غريب في جيبه   وتم فحص الجاكت للتحقق عما إذا كان به أثار من عدمه , ونظرا لأن تحريات الأمن الوطني النهائية لم تصل النيابة العامة وان التحقيقات المبدئية لم تجزم ارتكابه الواقعة من عدمه فقررت النيابة اخلاء سبيله , ولا تزال التحقيقات مستمرة .

ويذكر أن التحقيقات مستمرة  والنيابة لم توجه اتهام ارتكاب جريمة القتل للشامي أو غيره فى الوقت الذى تستمع فيه النيابة لأفراد الشرطة وفحص طبيعة تسليحهم ودفاتر الخدمات من جهة أخرى.

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