«تلاوي» تطالب بنقل ندوات معرض القاهرة للكتاب على التليفزيون المصري

طالبت السفيرة ميرفت تلاوي، أمين عام المجلس القومى للمرأة، بنقل ندوات معرض الكتاب، نقلا مباشرا على التليفزيون المصري، مشيرة إلى أن هناك سوء تنظيم في عملية الدخول لأرض المعارض، ومطالبة بزيادة تنظيم إجراءات الدخول، رغم تميز المعرض من الداخل بصورة أفضل تنظيميا عن السنوات الماضية.

وقالت تلاوي، خلال ندوة عن المرأة والانتخابات البرلمانية، بمعرض القاهرة الدولى للكتاب، الأحد، «إننا نعيش فى ظل ظروف حالكة، وظروف سيئة بسبب الجماعات التى لاعلاقة لها بالوطنية أو الإسلام»، مؤكدة أن المرأة لن تتهاون فى الدفاع عن وطنها، وأن تقسيم الدوائر ساعد فى تشجيع المرأة على النزول للانتخابات فرديا.

وأكدت تلاوي أن المرأة ستتغلب على مشكلة انتخابها فرديا، عندما تختلف عقلية الرجل والمرأة عما هى عليه الأن، لأن المرأة مندوبة رائعة فى البرلمان ولو فشلت النساء فى الدخول للبرلمان المقبل سنفشل جميعا.

وأضافت أمين عام المجلس القومى للمرأة، أن المرأة حصلت على مكاسب بعد الثورة، أهمها ضمانها 70 مقعدًا برلمانيا من القوائم وترشيحات الرئيس، بخلاف القوائم الفردية، لافتة إلى أن المجلس يقوم الآن بعمل مكتب سياسي لمساعدة النائبات الناجحات فى البرلمان.

وتابعت تلاوي: «المرأة هى التى ستحمى مصر وليس الأحزاب، وأن الأحزاب تبدى مصلحتها على مصلحة المرأة المصرية، وعلى اللجنة العليا أن تجد حلا لمشكلة الدوائر التى لن تخرج فيها امرأة، وهو ما سيشكك فى الانتخابات».

وأردفت: «أنا لا أخشى من البرلمان المقبل، لأن المرأة أصبحت مصرة على ربط مصيرها بمصير الأمة، وهذه الخاصية، قد اكتسبتها المرأة نتيجة الثورات والاستحقاقات التى شاركت بها خلال الفترة الماضية».