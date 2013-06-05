Victoria Beckham تتألّق مع نجمات بريطانيا

أقيمت ليلة البارحة حفلة لتوزيع جوائز Glamour Awards في بريطانيا، حيث تألقت النجمات على السجّادة الحمراء في إطلالات عمليّة ناعمة.

حضرت المغنّية السابقة, مصمّمة الأزياء الحاليّة Victoria Beckham الحفلة، برفقة ابنها Brooklyn Beckham متألّقة ببدلة سوداء عمليّة، من Maison Martin Margiela.

واختارت المغنية الشهيرة Jessie J بدلة مشرقة باللون الأزرق، تُميّزها الكشكشات المائلة على الأكمام، حملت توقيع دار الأزياء الإيطاليّة Gucci. أمّا عارضة الأزياء الجميلة Cara Delevingne، فقد اختارت بدلة بسيطة بقميص قطنيّ مع بنطلون أسود ناعم.

لم تكن كلّ الإطلالات بسيطة، فنجمات مثل Amanda Holden و Rita Ora اخترن أن يظهرن بفساتين جميلة باللون الرماديّ، واختارت Rita فستاناً مليئاً بالتفاصيل من Marchesa .

شاهدي بعض الإطلالات المختلفة من حفلة Glamour Awards، وأخبرينا أيّها الأجمل؟