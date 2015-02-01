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الداخلية : وفاة أحد المحبوسين فى قسم روض الفرج بسبب غيبوبة سكر

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الداخلية : وفاة أحد المحبوسين فى قسم روض الفرج بسبب غيبوبة سكر الداخلية : وفاة أحد المحبوسين فى قسم روض الفرج بسبب غيبوبة سكر

عبد الفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية

 

قال اللواء عبدالفتاح عثمان مساعد وزير الداخلية للإعلام والعلاقات،إن المتهم الذي ضبط اليوم كان أثناء اشتراكه مع 2 آخرين لزرع عبوة ناسفة،والمتهم استفز الشرطي وهدده بالقتل والتمثيل بجثته.

وأضاف من جانب آخر خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم،مع الإعلامي عمرو عبدالحميد،تعليقا على وفاة أحد الأشخاص بقسم روض الفرج، قائلا أحد المتهمين أصيب بغيبوبة سكر نتج عنها وفاته عقب نقله إلى المستشفى لعلاجه.

موضحا أن الحادث نتج عنه حالة من الهرج بين المحبوسين,وأكد أن الحالة الأمنية بالقسم مطمئنة تماما.

وأشار إلى أنه كان هناك تجمع من المواطنين بحكم طبيعة المنطقة المكتظة بالسكان.. مؤكدا أن الحالة الأمنية مستقرة تماما حاليا ونفى محاولة اقتحام القسم.

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