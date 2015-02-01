رئيس الوزراء العراقى : تنظيم داعش ضعيف والانتصار عليه بات وشيكا

قال رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن تنظيم داعش “بات ضعيفا” والانتصار عليه قريب.

وناقش العبادي اليوم مع قيادة العمليات المشتركة العراقية،آخر تطورات الأوضاع الأمنية والحرب التي يخوضها الجيش العراقي ضد داعش، وقال إن “العدو بات ضعيفاً ونهايته ستكون قريبة”.

كما تحدث العبادي أمام مؤتمر للحوار بين الأديان والمذاهب في بغداد،عن الهجمة الشرسة التي يتعرض لها الدين الإسلامي،والتي تستوجب وقفة من أجل توضيح حقيقية الجماعات المتشددة التي تمثل أكبر خطورة على المسلمين والتعايش بين الأديان والمذاهب.

وفي سياق آخر اختطف مسلحون مجهولون بالأمس زعيم مايسمى “كتائب حزب الله المجاهدون” الشيخ عباس المحمداوي من مقره في الكرادة، وسط بغداد، و تعمل الأجهزة الأمنية حالياً للتحقيق بالواقعة.