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استمرار القتال الدامي في شرق أوكرانيا

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استمرار القتال الدامي في شرق أوكرانيا استمرار القتال الدامي في شرق أوكرانيا

القتال شرق أوكرانيا

في دونيتسك معقل الانفصاليين الموالين لموسكو في شرق أوكرانيا قتل الليل الفائت 3 مدنيين وإصيب 19 آخرون بجروح في معارك لا تزال متواصلة منذ أيام مع القوات الأوكرانية.

وقال متحدث عسكري أوكراني اليوم أن 13 جنديا أوكرانيا قتلوا في الشرق الانفصالي بايدي المتمردين لترتفع حصيلة القتلى إلى 19 خلال الـ24 ساعة.

تقول مواطنة فى حديث لها مع قناة يورو نيوز كلنا سنبقى هنا للدفاع عن انفسنا, لن نغادر,جميعنا حتى كبار السن سنعيش هنا ونستعد للدفاع عن أنفسنا, فهم الذين هاجمونا,وفي العاصمة كييف وضع نشطاء 30 صليبا قبالة السفارة الروسية احتجاجا على الهجوم الأخير الذي أودى بحياة 30 شخصا في مدينة ماريوبول.

ويقول أحد الناشطين فى حديثه مع قناة يورو نيوز حياة الناس العاديين الذين لديهم أسماء وألقاب اصبحت مجرد جزء من احصائيات تقدمها الاخبار على القنوات المختلفة, لذا كتبنا على هذه الصلبان اسماء الأشخاص الذين لقوا حتفهم على أيدي المعتدين الروس,وتشهد ماريوبول معارك ضارية إذ يسعى الانفصاليون الى إقامة رابط بين روسيا وشبه جزيرة القرم.

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