محافظ الإسماعيلية يتفقد منطقة مساكن الكوكاكولا بالشيخ زايد بحى ثالث

حرص اللواء أحمد بهاء الدين القصاص محافظ الإسماعيلية على القيام بزيارة ميدانية لموقع العمل بمشروع إنشاء الأبراج السكنية الجديدة بمنطقة أسكان الكوكاكولا بالشيخ زايد بحى ثالث.

ورافقه المهندسة عطيات القماش مدير عام مديرية الإسكان والمهندس محمد الصافى رئيس حى ثالث لمعاينة موقع الحفر بالمشروع.

ويتضمن انشاء عدد 2 برج سكنى عوضا عن عدد 6 عمارات سكنية قديمة تضم 120 وحدة سكنية والتى تم إزالتها وتنكيسها حتى مستوى سطح الأرض بعد إخلائها من السكان نظرا لكونها كانت مهددة بالإنهيار فى أى وقت ، بسسبب تدهور شبكات الصرف الصحى ومياه الشرب الخاصة بها مما كان يشكل خطورة بالغة على حياة قاطنيها من المواطنيين وبالرغم من كونها عمارات تمليك يتملكها المواطنون منذ نحو ما يزيد عن 30 عاما وأكثر ولم يتم اجراء أى صيانة لها خلال تلك الفترة .

وحرص المحافظ كل الحرص على البعد الإجتماعى ومراعاة لظروف الأسر والاهالى ساكنى تلك الوحدات وبالتنسيق فيما بين المحافظة ووزارة الاسكان والوزارات والهيئات وكافة الجهات المعنية.

وتمت الموافقة على بناء عدد 2 برج سكنى كل منها مكون من 12 طابق ويتم التنفيذ والاشراف بمعرفة الهيئة الهندسية للقوات المسلحة لتعويض المضارين بوحدات سكنية جديدة ونظرا لتضرر أصحاب الوحدات السكنية القديمة التى تم ازالتها من تأخر تنفيذ المشروع .

واستجب المحافظ لمطلبهم بسرعة البدء فى التنفيذ والانشاءات الجديدة حيث أنتقل المحافظ لموقع العمل لمعاينة أعمال الحفر للأساسات والوقوف على أسباب تأخير البدء فى الإنشاءات ودفع عجلة العمل بالمشروع.

وألتقى المحافظ بجموع المواطنيين وأهالى المنطقة والسكان المضارين وأستمع الى مطالبهم مؤكدا لهم أنه سوف يتم البدء فى استكمال أعمال الحفر والانشاءات بشكل فورى بعد الانتهاء من سحب المياه الجوفية من موقع الحفر مشيرا إلى أنه سوف يتم مضاعفة حجم العمل وتكثيف وتضافر كافة الجهود من أجل الاسراع فى الإنتهاء من بناء الوحدات السكنية الجديدة وتسكينهم واستقرارهم.