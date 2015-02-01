بان كى مون يدين قتل “داعش” للصحفى اليابانى

أدان الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون مقتل الصحفي الياباني كينجو غوتو على يد جماعة داعش،اصفا مقطع فيديو الذى يصور مقتله بيد الجماعة.بانه جريمة همجية.

> وذكر بان أن قتل غوتو يسلط الضوء على العنف الذي يتعرض له الكثيرون في العراق وسوريا ،داعيا إلى الإفراج غير المشروط عن جميع الرهائن المحتجزين لدى داعش وغيرها من الجماعات.

> وقدم أمين عام الأمم المتحدة تعازيه الحارة لأسرة كينجي غوتو وشعب وحكومة اليابان.