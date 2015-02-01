أستاذ قانون دولى : يحق لرئيس الجمهورية العفو عن السجناء الأجانب

قال الدكتور أحمد فوزي أستاذ القانوني الدولي بجامعة بني سويف إن القرار يعطي رئيس الجمهورية حق العفو عن المسجون الأجنبي في باقي المدة، كما يحق له ترحيل المتهمين الأجانب في قضايا معينة.

وأضاف خلال مداخلة تليفونية للحياة اليوم مع الإعلامي عمرو عبدالحميد أن العلاقات الدولية تسمح بتبادل المحكوم عليهم في إطار تحسين العلاقات.

وتابع قائلا العفو عن الصحفي الأسترالي لا يعني انتفاء الجريمة عنه أو إسقاط العقوبة، كما أن مزدوج الجنسية يعاقب وفقا للقانون المصري ولا يحق له التنازل عن إحداها عقب ارتكابه الجريمة ويطبق عليه قانون العقوبات.